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بالفيديو| بيراميدز يقتل إنبي في اللحظات الأخيرة بأقدام «أفشة»

أمس PM 10:59
كتب: حسين غريب
بالفيديو| بيراميدز يقتل إنبي في اللحظات الأخيرة بأقدام «أفشة»

بيراميدز

خطف فريق بيراميدز فوزًا قاتلا في اللحظات الأخيرة،على إنبي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز.

لم يشهد الشوط الأول أي فرص خطيرة على المرميين وانحصر اللعب في وسط الملعب وغلب الأداء الحماسي والعصبية على أحداث الشوط الأول.

واستكمالا للأداء الضعيف وغياب الفرص من الفريقين في الشوط الأول، استمر الحال في الشوط الثاني بعد مرور ربع ساعة، ثم أجرى مدرب بيراميدز فالنتيم أول تغييرات اللقاء ودفع بمحمد مجدي أفشة على حساب محمد فتحي في الدقيقة 57 لكن لا جديد في اللقاء، فقط انحصار الكرة في وسط الملعب دون خطورة على المرميين.

وأهدر البرازيلي كينو أخطر فرص بيراميدز في الدقيقة 62 بعدما سدد الكرة داخل منطقة الجزاء دون مراقبة لكن الكرة مرت فوق العارضة.

بينما رد إنبي بفرصة أخرى خطيرة من رامي صبري أمام المرمى الدقيقة 74 أبعدها الدفاع بأعجوبة من أمام المرمى.

في الدقيقة 79 أهدر وائل نوح فرصة خطيرة لإنبي من رأسية اصطدمت بالعارضة ومرت لخارج الملعب.

في الدقيقة 89 حصل عرفة السيد مهاجم إنبي على الكارت الأحمر ويغادر اللقاء بعد  تعرضه للإنذار الثاني إثر تعديه على عمر جابر بدون كرة، بعدما حصل على الإنذار الاول لادعاء السقوط للحصول على ركلة جزاء.

في الوقت بدل الضائع سجل أفشة أول أهداف اللقاء لبيراميدز من ضربة حرة مباشرة ليحصد بيراميدز أول نقاط اللقاء، وسط حسرة من الفريق البترولي على الأداء الرائع على مدار اللقاء.

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