إبراهيم حسن يظهر في تشكيل الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري

اعلن السويسري جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تشكيلة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري العام.

وجاء التشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش.

الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وأحمد أبو الفتوح.

الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما ومحمود كهربا وإبراهيم حسن.

الهجوم: كاسونجو.