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تجديد حبس أمين خزانة الزمالك 15 يوما

اليوم PM 07:47
كتب: الوطن سبورت
تجديد حبس أمين خزانة الزمالك 15 يوما

الزمالك

جددت نيابة الأموال العامة العليا، حبس محمد أبو طالب أمين خزنة نادى الزمالك للألعاب الرياضية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبى بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى، بالاشتراك مع آخرين، بينما تم سماع أقوال محمد بدر المدير المالي وإخلاء سبيله.

وكانت النيابة قد أمرت بحبسه 4 أبام على ذمة التحقيقات فى اتهامه بتغيير العملات الأجنبية فى السوق السوداء بقيمة 2 مليون و90 ألف دولار أمريكى، وحققت النيابة فى بلاغ ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، الذى تقدم به إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، منذ شهور، للتحقيق فى وجود اتجار بالعملة داخل نادى الزمالك من عدمه، فى ظل تحويل أموال النادى بالعملات الأجنبية من الحساب الشخصى، الذى فتحه هانى زادة، إلى خزانة النادى.

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