بالفيديو| «كهربا» يتقدم للزمالك بالهدف الأول في مرمى الاتحاد

نجح فريق الزمالك في إحراز الهدف الأول، في مرمى الاتحاد السكندري، خلال اللقاء الذي يقام بينهما الأن باستاد بتروسبورت في الجولة الثانية من مسابقة الدوري العام.

جاء الهدف في الثانية 28 من بداية المباراة، عن طريق اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، بعد تسديدة قوية من إبراهيم حسن ترتد من الحارس وتجد قدم «كهربا» ليسددها في المرمى الخالي.