الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

60 دقيقة| خالد قمر يسجل أول أهداف الاتحاد في مرمى الزمالك.. والأبيض يواصل تفوقه

بالفيديو| قمر يقلص الفارق للاتحاد السكندري أمام الزمالك بالهدف الأول

هدف «كهربا» في شباك الاتحاد ضمن أسرع خمسة أهداف بتاريخ الدوري المصري

بالفيديو| بمشاركة الشحات.. العين يفوز على وفاق سطيف ويودع البطولة العربية

10دقائق| الزمالك يفاجئ الاتحاد السكندري بهدفين مبكرا

اليوم PM 08:14
كتب: محمود فؤاد
10دقائق| الزمالك يفاجئ الاتحاد السكندري بهدفين مبكرا

الزمالك والاتحاد السكندري

مرت 10 دقائق من زمن مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، واستطاع الفارس الأبيض أن يتقدم بالهدف الأول مبكرا بعد 28 ثانية فقط من بداية اللقاء، قبل أن يضيف أوباما الهدف الثاني خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب بترو سبورت في الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري.

وبعد 28 ثانية فقط، سدد الوافد الجديد للزمالك إبراهيم حسن تسديدة من الجانب الأيمن لترتد الكرة من الحارس الهاني سليمان ليسكنها محمود كهربا في الشباك محرزا الهدف الأول.

وواصل الزمالك ضغطه على دفاع الاتحاد السكندري، وأطلق محمود عبد العزيز تصويبة من داخل منطقة الجزاء إلا أن كرته جاءت في الشباك من الخارج.

وفي الدقيقة 10 أضاف يوسف أوباما الهدف الثاني للقلعة البيضاء بعد استقباله عرضية متقنة من محمود كهربا ليسكنها الأول برأسه في الشباك.

 

أخبار متعلقة

إبراهيم حسن يظهر في تشكيل الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري

إبراهيم حسن يظهر في تشكيل الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري
ظهور إبراهيم حسن.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام الاتحاد السكندرى

ظهور إبراهيم حسن.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام الاتحاد السكندرى

«الطويلة»: لو عقدنا مع الإسماعيلي باطل سيعود إبراهيم حسن لنادي النجوم

أكد محمد الطويلة، رئيس مجلس إدارة نادي نجوم اف سي، أنه تقدم بشكوى رسمية ضد الإسماعيلي واللاعب، ولكن اتحاد الكرة تأخر

رئيس الزمالك: أرفض تولي حسام وإبراهيم حسن تدريب المنتخب.. والمدرب الأجنبي الأفضل

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك،إنه يرفض تولي حسام وإبراهيمحسن قيادة منتخب مصر في الفترة المقبلة، موضحا أن المدرب الأجنبي الأفضل للفراعنة.

أخبار قد تعجبك

«أجيرى» فى مهب الريح داخل الجبلاية.. ومصيره بـ«المحاكم الإسبانية»

استطلاع رأى

  • باريس سان جيرمان

    باريس سان جيرمان

  • 4

    :

    0

    02:00 PM

    كأس السوبر الفرنسي
  • موناكو

    موناكو

  • ليفربول

    ليفربول

  • 5

    :

    0

    07:00 PM

    مباريات ودية
  • نابولي

    نابولي

  • العين

    العين

  • 1

    :

    0

    07:00 PM

    البطولة العربية
  • وفاق سطيف

    وفاق سطيف

  • الزمالك

    الزمالك

  • 3

    :

    1

    08:00 PM

    الدوري المصري
  • الاتحاد السكندري

    الاتحاد السكندري

  • أرسنال

    أرسنال

  • 1

    :

    0

    08:00 PM

    مباريات ودية
  • لاتسيو

    لاتسيو

الأكثر قراءة

تركي آل الشيخ يهاجم «فضل ومتعب وطه إسماعيل وثنائي الأهلي»

مجموعة الموت في انتظار «صلاح» ورفاقه مع ليفربول بدوري الأبطال

عاجل| «بيراميدز» بتشكيل ناري أمام إنبي بقيادة رباعي برازيلي
«كارتيرون» يظهر العين الحمراء للاعبى الأهلى ويهدد «المقصرين»