10دقائق| الزمالك يفاجئ الاتحاد السكندري بهدفين مبكرا

مرت 10 دقائق من زمن مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، واستطاع الفارس الأبيض أن يتقدم بالهدف الأول مبكرا بعد 28 ثانية فقط من بداية اللقاء، قبل أن يضيف أوباما الهدف الثاني خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب بترو سبورت في الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري.

وبعد 28 ثانية فقط، سدد الوافد الجديد للزمالك إبراهيم حسن تسديدة من الجانب الأيمن لترتد الكرة من الحارس الهاني سليمان ليسكنها محمود كهربا في الشباك محرزا الهدف الأول.

وواصل الزمالك ضغطه على دفاع الاتحاد السكندري، وأطلق محمود عبد العزيز تصويبة من داخل منطقة الجزاء إلا أن كرته جاءت في الشباك من الخارج.

وفي الدقيقة 10 أضاف يوسف أوباما الهدف الثاني للقلعة البيضاء بعد استقباله عرضية متقنة من محمود كهربا ليسكنها الأول برأسه في الشباك.