بالفيديو| الزمالك يلتهم الاتحاد السكندري بثلاثية في الشوط الأول

اكتسح الزمالك نظيره الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد في الشوط الأول خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب بتروسبورت في إطار الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري.

23 ثانية فقط كانت كفاية لإحراز الزمالك الهدف الأول عن طريق محمود كهربا، قبل أن يضيف يوسف أوباما الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة برأسية متقنة.

وفي الدقيقة 38 أضاف محمود علاء الهدف الثالث للزمالك من ركلة جزاء مسددا الكرة على يمين الحارس الهاني سليمان.