60 دقيقة| خالد قمر يسجل أول أهداف الاتحاد في مرمى الزمالك.. والأبيض يواصل تفوقه

مرت 60 دقيقة حتى الأن من زمن المباراة التي تجمع فريقي الزمالك، والاتحاد السكندري بالجولة الثانية من بطولة الدوري العام، ولاتزال تشير نتيجة اللقاء بتقدم الأبيض بنتيجة 3-1.

بدأ الشوط الثاني من اللقاء بسيطرة من جانب فريق الاتحاد على وسط الميدان، وذلك وسط تحسن نسبي ملحوظ من جانب الفريق السكندري، لكن دون أي فرص خطيرة على مرمى الأبيض الزمالكاوي.

وفي الدقيقة 56 تمكن خالد قمر من تسجيل أول أهداف الاتحاد السكندري في شباك الزمالك من رأسية رائعة.

وفي الدقيقة 59 سدد مهاجم الزمالك كاسونجو كابونجو صاروخية من داخل منطقة جزاء الاتحاد، لكن الهاني سليمان تصدى للكرة ببراعة.