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بالفيديو| «كاسونجو» يضيف الرابع للزمالك بمرمى الاتحاد السكندري

اليوم PM 09:27
كتب: محمد خيري
بالفيديو| «كاسونجو» يضيف الرابع للزمالك بمرمى الاتحاد السكندري

كاسونجو

نجح فريق الزمالك في إحراز الهدف الرابع، في مرمى الاتحاد السكندري، خلال اللقاء الذي يقام بينهما الأن باستاد بتروسبورت في الجولة الثانية من مسابقة الدوري العام.

جاء الهدف في الدقيقة 65 عن طريق الكونغولي كاسونجو كابونجو بعد تمريرة من يوسف أوباما ليسددها الكنغولي في المرمى.

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