الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

«بيكنباور» يفتح النار على لاعبي المنتخب الألماني

حسام حسن يستعين بالإسماعيلي للتعرف على مفاتيح لعب الأهلي

بالفيديو| إنتر ميلان يحقق فوزاً صعباً على ليون بكأس الأبطال الدولية

طارق يحيى يحشد القوة الضاربة لبتروجت استعدادًا للإسماعيلي

بالفيديو| «عنتر» يضيف الخامس للزمالك في مرمى الاتحاد السكندري

اليوم PM 09:44
كتب: محمد خيري
بالفيديو| «عنتر» يضيف الخامس للزمالك في مرمى الاتحاد السكندري

الزمالك

نجح فريق الزمالك في إحراز الهدف الخامس، في مرمى الاتحاد السكندري، خلال اللقاء الذي يقام بينهما الأن باستاد بتروسبورت في الجولة الثانية من مسابقة الدوري العام.

جاء الهدف في الدقيقة 80 عن طريق اللاعب محمد عنتر، بعد تمريرة من لاعب الوسط محمود عبد العزيز، ويراوغ «عنتر» أكثر من لاعب ويسددها في المرمى.

أخبار متعلقة

80 دقيقة| «عنتر» يسجل خامس أهداف الزمالك في شباك الاتحاد السكندري

80 دقيقة| «عنتر» يسجل خامس أهداف الزمالك في شباك الاتحاد السكندري
60 دقيقة| خالد قمر يسجل أول أهداف الاتحاد في مرمى الزمالك.. والأبيض يواصل تفوقه

60 دقيقة| خالد قمر يسجل أول أهداف الاتحاد في مرمى الزمالك.. والأبيض يواصل تفوقه

بالفيديو| قمر يقلص الفارق للاتحاد السكندري أمام الزمالك بالهدف الأول

سجل خالد قمر الهدف الأول للاتحاد السكندري في شباك الزمالك.

«كهربا» يغادر مباراة الزمالك الاتحاد السكندري مصابا

تعرض محمود كهرابا للإصابة خلال مباراة الزمالك والاتحاد السكندري التي تقام الأن بالجولة الثاني من مسابقة الدوري العام باستاد بتروسبورت.

أخبار قد تعجبك

«أجيرى» فى مهب الريح داخل الجبلاية.. ومصيره بـ«المحاكم الإسبانية»

استطلاع رأى

  • باريس سان جيرمان

    باريس سان جيرمان

  • 4

    :

    0

    02:00 PM

    كأس السوبر الفرنسي
  • موناكو

    موناكو

  • ليفربول

    ليفربول

  • 5

    :

    0

    07:00 PM

    مباريات ودية
  • نابولي

    نابولي

  • العين

    العين

  • 1

    :

    0

    07:00 PM

    البطولة العربية
  • وفاق سطيف

    وفاق سطيف

  • الزمالك

    الزمالك

  • 5

    :

    1

    08:00 PM

    الدوري المصري
  • الاتحاد السكندري

    الاتحاد السكندري

  • أرسنال

    أرسنال

  • 2

    :

    0

    08:00 PM

    مباريات ودية
  • لاتسيو

    لاتسيو

الأكثر قراءة

تركي آل الشيخ يهاجم «فضل ومتعب وطه إسماعيل وثنائي الأهلي»

مجموعة الموت في انتظار «صلاح» ورفاقه مع ليفربول بدوري الأبطال

عاجل| «بيراميدز» بتشكيل ناري أمام إنبي بقيادة رباعي برازيلي
«كارتيرون» يظهر العين الحمراء للاعبى الأهلى ويهدد «المقصرين»