بالفيديو| «عنتر» يضيف الخامس للزمالك في مرمى الاتحاد السكندري

نجح فريق الزمالك في إحراز الهدف الخامس، في مرمى الاتحاد السكندري، خلال اللقاء الذي يقام بينهما الأن باستاد بتروسبورت في الجولة الثانية من مسابقة الدوري العام.

جاء الهدف في الدقيقة 80 عن طريق اللاعب محمد عنتر، بعد تمريرة من لاعب الوسط محمود عبد العزيز، ويراوغ «عنتر» أكثر من لاعب ويسددها في المرمى.