بالفيديو| الزمالك يسحق الاتحاد السكندري بخماسية

حقق فريق الزمالك انتصاراً عريضاً على حساب الاتحاد السكندري بنتيجة 5-1، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الثانية من الدوري العام.

أحرز خماسية الزمالك كلاً من: محمود "كهربا" بعد مرور 23 ثانية، يوسف "أوباما" في الدقيقة 11، محمود علاء في الدقيقة 37، كاسونجو في الدقيقة 65، محمد عنتر في الدقيقة 81، فيما سجل خالد قمر هدف الاتحاد السكندري في الدقيقة 56.

اشتعلت المباراة مبكراً منذ البداية، فبعد 28 ثانية فقط، سدد الوافد الجديد للزمالك إبراهيم حسن تسديدة من الجانب الأيمن لترتد الكرة من الحارس الهاني سليمان ليسكنها محمود كهربا في الشباك محرزا الهدف الأول.

وواصل الزمالك ضغطه على دفاع الاتحاد السكندري، وأطلق محمود عبد العزيز تصويبة من داخل منطقة الجزاء، إلا أن كرته جاءت في الشباك من الخارج.

وفي الدقيقة 10 أضاف يوسف أوباما الهدف الثاني للقلعة البيضاء بعد استقباله عرضية متقنة من محمود كهربا ليسكنها الأول برأسه في الشباك.

وواصل الزمالك سيطرته على مجريات المباراة وسط ارتباك من جانب لاعبي زعيم الثغر بعد استقبالهم هدفين في أول 10 دقائق.

وكاد محمود كهربا أن يزيد الفارق في الدقيقة 13 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء إلا أن الكرة مرت فوق المرمى.

وكثف الزمالك من هجومه على مرمى الاتحاد السكندري من الجانب الأيمن وسط تألق من جانب إبراهيم حسن والذي شكلت انطلاقاته خطورة كبيرة على مرمى زعيم الثغر.

وأجرى الزمالك تغيير مبكر في الدقيقة 24 بخروج ديديه ونزول أحمد مجدي.

وكاد رمزي خالد أن يسجل هدف تقليص الفارق إلا أن القائم حرم زعيم الثغر من الهدف الأول.

وفي الدقيقة 38 أضاف محمود علاء الهدف الثالث للزمالك من ركلة جزاء مسددا الكرة على يمين الحارس الهاني سليمان.

بدأ الشوط الثاني من اللقاء بسيطرة من جانب فريق الاتحاد على وسط الميدان، وذلك وسط تحسن نسبي ملحوظ من جانب الفريق السكندري، لكن دون أي فرص خطيرة على مرمى الأبيض الزمالكاوي.

وفي الدقيقة 56 تمكن خالد قمر من تسجيل أول أهداف الاتحاد السكندري في شباك الزمالك من رأسية رائعة.

وفي الدقيقة 59 سدد مهاجم الزمالك كاسونجو كابونجو صاروخية من داخل منطقة جزاء الاتحاد، لكن الهاني سليمان تصدى للكرة ببراعة.

تبادل كلا الفريقين بعد ذلك السيطرة على وسط الميدان، لكن هجمات الزمالك كانت الأكثر خطورة على مرمى الفريق السكندري.

في الدقيقة 61 أجرى الزمالك أول تغييراته بخرو كهربا للإصابة، نزول محمد عنتر بديلاً له.

وفي الدقيقة 65 نجح كاسونجو كابونجو من تسجيل رابع أهداف الزمالك، وذلك بعدما استلم تمريرة رائعة من جانب زميله بالفريق الأبيض يوسف "أوباما" داخل منطقة جزاء الاتحاد السكندري ليسددها مباشرة في مرمى الهاني سليمان حارس الاتحاد.

وفي الدقيقة 66 أجرى الاتحاد السكندري أول تغييراته بنزول أحمد الألفي بدلاً من محمد ناجي.

وفي الدقيقة 68 كاد كاسونجو أن يسجل خامس أهداف الأبيض بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة جزاء الاتحاد السكندري، لكن الهاني سليمان تصدى للكرة ببراعة.

بعد ذلك

واصل كلا الفريقين تبادل السيطرة على وسط ملعب المباراة، واعتمد الفريق الأبيض على اللعب على الهجمات المرتدة السريعة، والتي شكلت الكثير من الخطورة على مرمى الهاني سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري.

في المقابل رد الفريق السكندري بالعديد من الهجمات الخطيرة على مرمى جنش حارس مرمى الأبيض.

وفي الدقيقة 75 دفع جروس بثاني تغييرات الأبيض بنزول محمد إبراهيم بدلاً من إبراهيم حسن.

وفي الدقيقة 77 سدد لاعب وسط الاتحاد السكندري نور السيد تصويبة صاروخية من على حدود منطقة جزاء الزمالك، لكن حارس الأبيض "جنش" تصدي للكرة ببراعة.

وفي الدقيقة 80 سجل محمد عنتر خامس أهداف الزمالك في مرمى الاتحاد السكندري من تصويبة قوية من داخل منطقة جزاء الاتحاد.

وفي الدقيقة 86 أجرى السويسري كريستيان جروس ثالث تغييرات الزمالك بنزول محمد حسن بدلاً من طارق حامد.

بهذا الانتصار ارتفع الزمالك إلى أربع نقاط في صدارة بطولة الدوري المصري، فيما جاء الاتحاد السكندري في المركز الرابع عشر برصيد نقطة وحيدة.