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وصول "الخطيب وأبوريدة" مقر اجتماع عودة الجماهير

اليوم PM 12:56
كتب: إبراهيم منصور
وصول "الخطيب وأبوريدة" مقر اجتماع عودة الجماهير

هاني أبوريدة

وصل هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة ومحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، منذ قليل، إلى وزارة الرياضة، لحضور اجتماع عودة الجماهير في الموسم الجديد 2018-2019.

كما وصل إلى الاجتماع كل من حسام البدري، رئيس قطاع الكرة بنادي بيراميدز، وكرم كردي، عضو مجلس الجبلاية، ومحمد مصيلحي، رئيس الاتحاد السكندري.

ويعقد اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبوريدة، اجتماعاً موسعاً، مع الرؤساء الـ18 لأندية الدورى الممتاز، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وممثلين لوزارة الداخلية والأمانة العامة لوزارة الدفاع لحضور الاجتماع، وذلك لمناقشة الخطوات التى يتم على أثرها عودة الجماهير لحضور مباريات الدورى للموسم الحالى.

ويسعى اتحاد الكرة للاتفاق مع الأندية على تحديد موعد لعودة الجماهير، ومناقشته مع الجهات الأمنية، خاصة أن الجميع لديه رغبة قوية فى عودة الجمهور مرة أخرى لمباريات الدورى، على أن يكون حضورهم بشكل مبدئى 3000 مشجع فى كل مباراة.

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