اقتراحات اتحاد الكرة لعودة الجماهير

طالب هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، بحل أزمة الجماهير وعودتها للملاعب، كما طالب بضرورة توحيد السيستم والدخول طبقا لآليات الاتحاد الدولي "فيفا".

وقال أبوريدة: "كل نادي مسئول عن دخول جمهور ناديه، والاتحاد دوره يطبق اللائحة وتنظيم مباريات المنتخب، قال إن 6 أو 7 ملاعب فقط في مصر هي المتاحة لتقام عليها المباريات بحضور جماهيري وتتوافر بها جميع الشروط".

ويعقد اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبوريدة، اجتماعاً موسعاً، مع الرؤساء الـ18 لأندية الدورى الممتاز، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وممثلين لوزارة الداخلية والأمانة العامة لوزارة الدفاع لحضور الاجتماع، وذلك لمناقشة الخطوات التى يتم على أثرها عودة الجماهير لحضور مباريات الدورى للموسم الحالى.

ويسعى اتحاد الكرة للاتفاق مع الأندية على تحديد موعد لعودة الجماهير، ومناقشته مع الجهات الأمنية، خاصة أن الجميع لديه رغبة قوية فى عودة الجمهور مرة أخرى لمباريات الدورى، على أن يكون حضورهم بشكل مبدئى 3000 مشجع فى كل مباراة.