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الاتفاق على الدخول المفتوح للجماهير في مباريات المنتخب والبطولات العربية والأفريقية

اليوم PM 04:15
كتب: إبراهيم منصور ومحمد خيري
الاتفاق على الدخول المفتوح للجماهير في مباريات المنتخب والبطولات العربية والأفريقية

جانب من الاجتماع

أسفر اجتماع مسئولي اتحاد الكرة مع وزارة الشباب والرياضة ورؤساء الأندية على الاتفاق على أن مباريات البطولات العربية والأفريقية ومشاركات المنتخب الوطني سيكون دخول الجماهير فيها مفتوح.

وعقد اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبوريدة، اجتماعاً موسعاً، مع الرؤساء الـ18 لأندية الدورى الممتاز، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وممثلين لوزارة الداخلية والأمانة العامة لوزارة الدفاع لحضور الاجتماع، وذلك لمناقشة الخطوات التى يتم على أثرها عودة الجماهير لحضور مباريات الدورى للموسم الحالى.

ويسعى اتحاد الكرة للاتفاق مع الأندية على تحديد موعد لعودة الجماهير، ومناقشته مع الجهات الأمنية، خاصة أن الجميع لديه رغبة قوية فى عودة الجمهور مرة أخرى لمباريات الدورى، على أن يكون حضورهم بشكل مبدئى 3000 مشجع فى كل مباراة.

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