في بيان رسمي.. وزارة الرياضة ترسم ملامح عودة الجماهير في خمس شروط

أصدرت وزارة الرياضة بيانا رسميا على خلفية اجتماع اليوم الذي حضره الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وممثلي الاندية.

وجاء البيان كالتالي:

في إطار حرص الدولة على وجوب عودة الجماهير إلي المدرجات في دوري كرة القدم، والإهتمام والحرص بتأمين الجماهير والحفاظ على سلامتهم وليس منعهم.

اجتمع اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والأجهزة الأمنية والرقابية مع الإتحاد المصري لكرة القدم والسادة رؤساء الأندية، وقد تم النقاش والاستماع إلى كافة الأطراف لوضع الرؤى الخاصة بدخول الجماهير في ضوء التكليفات الخاصة بذلك.

فقد تم الإتفاق على ما يلي:

1- البدء بالتدرج في دخول الجماهير وذلك بدءا من 1 سبتمبر وبعد عيد الأضحى المبارك.

2- إعطاء دراسة متكاملة من قبل الإتحاد المصري لكرة القدم خلال تلك الفترة والتي ترسل الى الجهات المعنية تنسيقا مع الأندية وذلك يوم الخميس الموافق 9 أغسطس على أن يتم الرد في غضون إسبوع من تاريخه" 16 أغسطس 2018" والتي تتضمن البدء في الاستعانة بطلبة جامعات مصر لدخول المباريات طبقا لجدول المباريات وتحديد الاستادات والتنسيق مع وزارة التعليم العالي ووزارة الشباب والرياضة مع الاتحاد المصري لكرة القدم وذلك وفقا للطريقة المحددة من قبل الإتحاد.

3- وضع تصور لتوعية الجماهير المرتبطة بالتدرج طبقا لنوعية ونسب الدخول والمنسق لها مع الجهات المعنية والاتحاد.

4- يتم تنظيم عودة الجماهير للدورى والكأس وغيرها من أنشطة الاتحاد بتنظيم إتحاد الكرة مع الأندية تنسيقا مع الجهات المعنية ( وزرات وأجهزة تنفيذية).

5- يتم العمل بشكل متوازي من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم في وضع آلية ودراسة كاملة لدخول الجماهير بشكل مطلق تشمل :- الاستادات وتجهيزاها طبقا لمسئوليات الأطراف كلا فيما يخصه بإشتراطات الاتحاد- نظام التذاكر- نظام التأمين الشامل لدخول الجماهير، والربط بشكل مركزي مع الاتحاد المصري والأندية.

يقترح من قبل اتحاد كرة القدم ، مباريات المنتخب والمباريات الافريقية والعربية وفقا للوائح البطولات والدورات المنظمة لتلك المباريات.