اتحاد الكرة: لم نستقر على أسماء الجهاز المعاون لـ«أجيري»

أكد كرم كردي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن كل الأسماء مطروحة للعمل بالجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، مشيرا إلى أنه حال الاستقرار على أي مدرب، سيتم إخطاره للحصول على موافقته.

وأوضح "كردي" في تصريحات إذاعية أنه حتى هذه اللحظة لم يجتمع مجلس الإدارة للاستقرار على أسماء الجهاز المعاون للمدرب المكسيكي.

وتمنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن يحضر عدد كبير من الجماهير في مباراة النيجير بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية التي ستقام صيف العام المقبل.