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حسام حسن يستقر على تشكيل المصري في مواجهة الأهلي

اليوم PM 01:38
كتب: محمد خيري
حسام حسن يستقر على تشكيل المصري في مواجهة الأهلي

حسام حسن

استقر حسام حسن المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي على تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة الأهلي مساء اليوم بالجولة الثانية لمسابقة الدوري العام باستاد برح العرب.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

الدفاع: مصطفى مارسيلو ومحمد كوفي وإسلام صلاح ومحمد شطة.

الوسط إيزي إيميكا وأحمد شكري وعبد اللطيف جريندو وإسلام عيسى.

الهجوم: توريك جيبريل وأحمد جمعة.

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