حسام حسن يستقر على تشكيل المصري في مواجهة الأهلي

أحدث الأخبار
حسام حسن
استقر حسام حسن المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي على تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة الأهلي مساء اليوم بالجولة الثانية لمسابقة الدوري العام باستاد برح العرب.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد مسعود.
الدفاع: مصطفى مارسيلو ومحمد كوفي وإسلام صلاح ومحمد شطة.
الوسط إيزي إيميكا وأحمد شكري وعبد اللطيف جريندو وإسلام عيسى.
الهجوم: توريك جيبريل وأحمد جمعة.
المصري البورسعيدي
-
:
-
08:00 PMالدوري المصري
الأهلي
ليفربول
-
:
-
08:30 PMمباريات ودية
تورينو
تشيلسي
-
:
-
09:00 PMكأس الأبطال الدولي
أوليمبيك ليون
تعليقات الفيسبوك