حسام حسن يستقر على تشكيل المصري في مواجهة الأهلي

حسام حسن يستبعد إسلام صلاح من رحلة زامبيا

قرر حسام حسن، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، استبعاد قائد الفريق إسلام صلاح من السفر مع البعثة إلى زامبيا وتجميده لحين التحقيق معه بعد أزمة، الأمس.