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حقيقة تقديم أتشيمبونج شكوى ضد الزمالك

اليوم PM 03:19
كتب: محمود فؤاد
حقيقة تقديم أتشيمبونج شكوى ضد الزمالك

أتشيمبونج

 كشف مصدر داخل نادى الزمالك، عن حقيقة ماتردد عن أن الغان أتشيمبونج مهاجم الفريق، تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد القلعة البيضاء، بداعي عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

وشدد المصدر خلال تصريحاته الخاصة للوطن سبورت على أن اللاعب لم يقدم شكوى حتى الأن ضد القلعة البيضاء، ولكنه يجهز شكوى من أجل تقديمها الإسبوع المقبل.

ويذكر أن السويسرى جروس المدير الفنى للفريق رفض قيد اللاعب فى القائمة النهائية وبالتالى تم وضعه على قائمة الإنتظار ومعه أحمد رفعت وشيكابالا.

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