«أزارو» يقود هجوم الأهلي أمام المصري.. و«جابر» بدلا من مؤمن

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة المصري البورسعيدي بعد قليل في قمة مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد فتحي - سعد الدين سمير - ساليف كوليبالي - علي معلول

خط الوسط : حسام عاشور - عمرو السولية - ناصر ماهر - ميدو جابر - وليد سليمان

خط الهجوم : وليد أزارو.

بينما تم استبعاد مؤمن زكريا من قائمة الفريق للمباراة في اللحظات الأخيرة ودخول ميدو جابر بدلا منه في التشكيل الأساسي.