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«أزارو» يقود هجوم الأهلي أمام المصري.. و«جابر» بدلا من مؤمن

اليوم PM 07:19
كتب: حسين غريب
«أزارو» يقود هجوم الأهلي أمام المصري.. و«جابر» بدلا من مؤمن

الأهلي

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة المصري البورسعيدي بعد قليل في قمة مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد فتحي - سعد الدين سمير - ساليف كوليبالي - علي معلول

خط الوسط : حسام عاشور - عمرو السولية - ناصر ماهر - ميدو جابر - وليد سليمان

خط الهجوم : وليد أزارو.

بينما تم استبعاد مؤمن زكريا من قائمة الفريق للمباراة في اللحظات الأخيرة ودخول ميدو جابر بدلا منه في التشكيل الأساسي.

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بالصور| وصول طاقم تحكيم لقاء الأهلي والمصري إلى ملعب المباراة

وصل منذ قليل طاقم تحكيم مباراة الأهلي أمام المصري إلى ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، وذلك قبل انطلاق اللقاء بنحو ساعة ونصف.

«كارتيرون» يتفقد أرضية ملعب برج العرب قبل مواجهة المصري

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون على تفقد أرضية ملعب ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، وذلك فوز وصول الفريق الأول إلى ملعب المباراة.

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