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60دقيقة| المصري يسيطر على بداية الشوط الثاني.. وتراجع أهلاوي

اليوم PM 09:23
كتب: حسين غريب
60دقيقة| المصري يسيطر على بداية الشوط الثاني.. وتراجع أهلاوي

الأهلي والمصري

مرت حتى الأن 60 دقيقة من زمن المباراة التي تجمع حالياً فريقي الأهلي، والمصري بالجولة الثانية من بطولة الدوري المصري، ولاتزال تشير نتيجة اللقاء لتقدم الأحمر بهدف نظيف خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب برج العرب.

وأجرى حسام حسن تغييرا تكتيكيا مع بداية الشوط الثاني بدخول جريندو بدلا من مصطفى مارسيلو.

وضغط المصري مع بداية الشوط الثاني من أجل إحراز هدف التعادل، وانطلق المهاجم الفلسطيني محمود وادي بسرعة كبيرة قبل أن يسدد فوق المرمى.

وسيطر المصري على مجريات الشوط الثاني وسط تراجع من جانب للاعبي الأهلي.

وانطلق أحمد شكري في الدقيقة 51 من الجانب الأيسر قبل أن يرسل عرضية على رأس جريندو إلا أن علي معلول أطاح بالكرة في الوقت المناسب.

وأجرى حسام حسن تغييره الثاني الهجومي بنزول أحمد جمعة وخروج توريك جبرين لاعب الوسط في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 56 توغل ناصر ماهر من الجانب الأيسر وراوغ محمد كوفي مدافع المصري بمهارة متقتة قبل أن يتعملق أحمد مسعود أمام تسديدة ماهر لترتد مجددا لوليد أزارو إلا أن الأخير سدد فوق المرمى.

 

 

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