تركي آل الشيخ عقب مباراة الأهلي والمصري: "مباراة كبيرة من نادي القرن"

تحدث تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز سبورت، ورئيس هيئة الرياضة السعودي، عن لقاء النادي الأهلي والمصري البورسعيدي، بالجولة الثانية من الدوري المصري، وفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد.

وقال «آل الشيخ» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مباراة كبيرة من نادي القرن ... ابتدئ يبان الانسجام ... الدوري نار".

جدير بالذكر أن نادي بيراميدز سبورت، يستعد لمواجهة الانتاج الحربي غداً، بالأسبوع الثاني من الدوري المصري، ويسعي الوافد الجديد على المسابقة المحلية من انتزاع نقاط المباراة الثلاثة، لتصدر جدول الترتيب مؤقتًا.