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بالفيديو| «كينو» يتعادل لبيراميدز أمام الإنتاج الحربي

اليوم PM 06:14
كتب: محمد خيري
بالفيديو| «كينو» يتعادل لبيراميدز أمام الإنتاج الحربي

بيراميدز

نجح فريق بيراميدز في إدراك هدف التعادل أمام الإنتاج الحربي في المباراة التي تقام بينهما الأن باستاد الدفاع الجوي بالجولة الثانية من مسابقة الدوري العام.

جاء الهدف في الدقيقة 75 عن طريق اللاعب البرازيلي كينو، بعد خطأ من مدافع الإنتاج ليسددها البرازيلي في المرمى محرزا هدف التعادل.

 

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