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روبيرتو كارلوس: المهدي سليمان ودفاع بيراميدز السبب الرئيسي في هدف الإنتاج الحربي

اليوم PM 06:55
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
روبيرتو كارلوس: المهدي سليمان ودفاع بيراميدز السبب الرئيسي في هدف الإنتاج الحربي

روبيرتو كارلوس

أكد نجم كرة القدم البرازيلية، ونجم ريال مدريد الأسبق روبيرتو كارلوس على أن حارس مرمى فريق بيراميدز المهدي سليمان، وخد دفاع فريقه يتحملون وبشكل كبير مسئولية الهدف الأول الذي أحرز محمد رجب مهاجم الإنتاج الحربي في مرمى بيراميدز، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم بالجولة الثانية من الدوري المصري، وانتهى بنتيجة 1-1.

وأكد روبيرتو كارلوس في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة "بيراميدز" عقب انتهاء اللقاء، قائلاً: "المهدي سليمان حارس مرمى الفريق يتحمل جزء كبير من الهدف الذي أحرز محمد رجب مهاجم الإنتاج الحربي في مرماه، وذلك بعد خروجه من مرماه بشكل مبكر، الأمر الذي سهل من مأمورية الأخير في وضع الكرة بكل سهولة في مرمى بيراميدز".

وتابع: "أعتقد أن الظهير الأيسر لفريق بيراميدز لا يتحمل أي مسئولية في هذا الهدف، بل أعتقد أن ثنائي خط الدفاع علي جبر، وعبدالله البكري يتحملان المسئولية الأكبر من هذا الهدف، لأنهما لم ينجحا في التغطية الدفاعية كما يجب، وأخطئا في إخراج الكرة قبل دخولها مرمى بيراميدز".

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