الأهلي يحذر «زكريا» من المماطلة وافتعال المشاكل والنادي يحدد 36 مليون جنيه لبيع «باكا» نهائياً

نقلاً عن العدد الورقي

فحص طبى على «السولية».. الفريق يعود لتدريباته استعداداً للبطولة العربية.. و«كارتيرون»: حققنا ما كنا نسعى إليه أمام المصرى

حذر الجهاز الفنى للأهلى اللاعب مؤمن زكريا من الاستمرار فى حالة الغضب التى ظهرت عليه عقب استبعاده من قائمة مباراة المصرى لتراجع مستوى اللاعب بشدة خلال المباريات الأخيرة، وغياب التركيز عنه بشكل لافت للنظر.

وطلب الجهاز الفنى من اللاعب عدم افتعال أى مشكلات خلال الفترة الحالية، وغلق صفحة الرحيل نهائياً، والتوقف عن المماطلة مع محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، فى تجديد عقده، وضرورة العمل على استعادة مستواه مجدداً والتركيز فى الملعب فقط من أجل العودة للتشكيل الأساسى، وأكد الجهاز الفنى للاعب أنه تم منحه فرصة المشاركة فى أكثر من لقاء، لكنه أهدر كل الفرص التى مُنحت له، وهو ما اضطر لاستبعاده فى ظل وجود أكثر من لاعب مميز فى نفس مكانه ينتظر الفرصة.

من جانبه، حددت إدارة النادى مبلغ 2 مليون دولار، أى ما يقرب من 36 مليون جنيه لبيع الجنوب أفريقى باكامانى ماهلامبى، لاعب الفريق، الذى رفض البقاء وأعلن رحيله عن النادى، فيما بدأ الجهاز الفنى الاستعداد لمواجهة النجمة اللبنانى ضمن منافسات البطولة العربية بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأحمر، بعد غلق صفحة مباراة المصرى بالجولة الثانية من بطولة الدورى، والتى فاز بها الأحمر بثنائية نظيفة، ويعود الفريق إلى تدريباته اليوم الخميس، عقب الراحة التى حصل عليها الفريق أمس الأربعاء، ويسعى «كارتيرون» لمعالجة الأخطاء التى وقع فيها خط الدفاع رغم تحقيق الفوز خشية تكرار الأمر فى المواجهات المقبلة، مبدياً تخوفه من بطء الثنائى سعد سمير وساليف كوليبالى، وسوء التمركز.

فى سياق آخر، يحاول الجهاز الفنى التغلب على أزمة الغيابات التى ضربت وسط الملعب قبل لقاء الترجى فى دورى أبطال أفريقيا عن طريق تجهيز أكثر من اللاعب ودراسة الدفع به فى لقاء النجمة اللبنانى فى البطولة العربية كونها مواجهة أقل فى المستوى والأهمية خاصة أن الأحمر يفتقد لخدمات حسام عاشور أمام الفريق التونسى للإيقاف، فيما يعانى عمرو السولية من إصابة مزدوجة بكدمة فى العضلة الأمامية وشد فى الخلفية.

ويخضع «السولية» لفحص طبى اليوم الخميس، لتحديد الإصابة التى يعانى منها لمعرفة مدة غيابه، حيث يفكر الجهاز الفنى فى إعادة محمد هانى مجدداً للجبهة اليمنى على أن يتم الدفع بفتحى فى وسط الملعب أمام النجمة اللبنانى لتجهيزه لموقعة الترجى التونسى بدورى أبطال أفريقيا.

من جانبه، علق الفرنسى كارتيرون على فوز فريقه، قائلاً: «خضنا مباراة جيدة، وحققنا ما كنا نسعى إليه وهى النقاط الثلاث، فى الشوط الأول أضعنا العديد من الفرص التى كانت كفيلة بإنهاء المباراة، ولكن سوء الحظ ورعونة المهاجمين أدت إلى إهدار الفرص، أشكر اللاعبين فى النهاية، وراضٍ عن أداء الجميع».

وأضاف المدير الفنى: بدأنا الشوط الثانى فى حالة غير جيدة، وفقدنا السيطرة على المباراة، ولكن تم إجراء عدة تغييرات بنزول صلاح محسن وأيمن أشرف لاستعادة السيطرة مرة أخرى ونجحنا بالفعل فى إحراز الهدف الثانى.

وواصل كارتيرون حديثه: «أسعى لتجهيز كل اللاعبين للمرحلة المقبلة، فى ظل ضغط المباريات، والدفع بميدو جابر يدل على صحة كلامى، وهى سياسة أسعى للاعتماد عليها الفترة المقبلة»، مؤكداً أن ناصر ماهر، لاعب مهارى، ولكنه ليس جاهزاً بدنياً بالشكل الكامل.