«جروس» يذاكر القادسية بالفيديو ويكشف عدم قناعته بمستوى «مصطفى فتحي»

نقلاً عن العدد الورقي

الزمالك فى معسكر مغلق اليوم.. المدير الفنى يعالج إهدار الفرص السهلة.. و«يوسف» ينتظر عرضاً سعودياً

ينتظم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك فى معسكر مغلق اليوم بمدينة برج العرب بالإسكندرية استعداداً لمواجهة القادسية الكويتى السبت المقبل ضمن منافسات دور الـ32 للبطولة العربية، ويلقى السويسرى جروس، المدير الفنى للفريق، محاضرة بالفيديو على اللاعبين ومشاهدة أكثر من مباراة للفريق الكويتى بعد الحصول على أكثر من تسجيل للوقوف على نقاط القوة والضعف بالفريق، وشرح خطة المباراة للاعبين وفق طريقة لعب الفريق المنافس.

وعمل السويسرى جروس خلال التدريبات الأخيرة على علاج إهدار الفرص أمام المرمى وطالب اللاعبين بضرورة الفوز بنتيجة مرضية من أجل حسم التأهل من القاهرة، وعدم الانتظار لمباراة العودة، كما طلب من اللاعبين نسيان أى شىء وعدم التفكير سوى فى مباراة القادسية.

وينوى المدير الفنى للفريق منح التونسى فرجانى ساسى المنضم من صفوف النصر السعودى جزءاً من مواجهة القادسية الكويتى، وخاصة أنه غاب عن مباراتى بتروجت والاتحاد السكندرى فى الدورى إلا أنه يرغب فى تجهيزه بشكل تدريجى ومنحه حساسية المباريات والانسجام مع اللاعبين.

وشدد «جروس» على أن المواجهة مهمة فى انطلاقة بطولة يسعى الزمالك للفوز بلقبها وأنه يحترم المنافس جيداً ويستعد له بجدية.

وأبدى «جروس» وفق تأكيدات مصدر عدم قناعته بأداء مصطفى فتحى، صانع ألعاب الفريق، ويرى أنه لم يقدم أى إضافة خلال مشاركته فى مباراة بتروجت، وأن اللاعب سيكون خارج حساباته الفنية حال استمرار عدم تنفيذ تعليمات الجهاز، وكان المدير الفنى قد انتقد من قبل إصابات اللاعب المتكررة بعدما اطلع على التقارير الطبية الخاصة به.

وأبلغ النيجيرى معروف يوسف، لاعب وسط الفريــق، إدارة النادى عن طريق وكيل أعماله بأنه ينتظــر رسمياً وصول عرض سعودى خلال الساعات القليلــة المقبلة بعد فشل انتقاله إلى الفتح السعودى، وأنــه فى حالة عدم رحيله، فسيستمر داخــل النادى الأبيض وسيحصـل على كل مستحقاته المالية، وسيرحــل بنهاية الموســم بدون أى مقابل، حيـث يوجد فى قائمة الانتظار بالقلعــة البيضاء برفقة محمود عبدالرازق شيكابالا، وأحمد رفعت.

وتسيطر حالة من الغموض على موقف أحمد رفعت، صانــع ألعــاب الفريق، حيث فشل اللاعــب حتى الآن فى إيجاد عرض خارجــى للرحــيل عن الفريق، وهو ما جعله يفضل البقــاء تحــت الانتظــار وتقاضى قيمة عقده حتى يناير المقبل.