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محمد رجب: تدربت على هدفي في بيراميدز.. والمنافسة على «الهداف» صعبة

اليوم AM 11:16
كتب: محمد السيسي
محمد رجب: تدربت على هدفي في بيراميدز.. والمنافسة على «الهداف» صعبة

لقاء بيراميدز والانتاج الحربي

قال محمد رجب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، إن الهدف الذي أحرزه في مرمى بيراميدز بمباراة الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز، التي أقيمت أمس، تدرب عليه لفترة طويلة.

وأضاف في تصريحات إذاعية: "امختار مختار المدير الفني للفريق، دربنا بشكل كبير على مثل هذه الكرات، عن طريق الفتح من على الأطراف في مثل هذه الحالات".

واستطرد قائلا: "سجلت هدفين حتى الان في الدوري، وأتمنى المنافسة على لقب هدف الدوري هذا الموسم، ولكن هذا الموسم سيكون صعبا للغاية، لأنني تعرض الموسم الماضي لبعض الظروف، لأنني أجريت 3 عمليات حصوة في الموسم الماضي".

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