حوار| «روقة» يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد الرحيل إلى إنبي

نقلاً عن العدد الورقي

حرص محمد أشرف روقة لاعب الزمالك المعار إلى إنبي، على توجيه رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء، مطالباً إياهم بالاستمرار في دعم الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال روقة في حوراه مع الوطن: «جمهور الزمالك له معزة خاصة فى قلبى، وعلاقتى بهم على ما يرام، كما أننى أعلم مدى حبهم وتقديرهم لى ودعمهم الدائم لى الفترة الماضية، رسالتى لهم ضرورة دعم لاعبى الزمالك والجهاز الفنى بالشكل الأمثل خلال الفترة المقبلة، فتأثير دعمهم للاعبين مهم وقوى للغاية وهو السبيل الأول للتتويج بالبطولات الفترة المقبلة».