الأهلي يستعيد المصابين في تجهيزات «النجمة».. وغضب بسبب القائمة العربية

نقلاً عن العدد الورقي

«صلاح ومحارب وحمودى» جاهزون للمباريات.. المهاجم الشاب يطلب الرحيل.. تدريبات بدنية مكثفة للاعبين.. وجلسة معنوية مع ثلاثى الفريق

شهد مران الأهلى أمس عودة عدد من اللاعبين المصابين للتدريبات، حيث شارك صلاح محسن، بعد تعافيه من الإصابة بإجهاد عضلى خلال مران الفريق أمس الأول، كما شارك إسلام محارب، فى تدريبات الكرة بعدما خاض برنامجاً تأهيلياً عقب إصابته بإجهاد فى العضلة الضامة، وعاد أحمد حمودى أيضاً للمشاركة فى التدريبات بعد غيابه عنها؛ بسبب شكواه من التهابات فى الحلق وارتفاع فى درجة الحرارة.

وخصّص الجهاز الفنى، أمس (الجمعة)، فقرة للتدريبات البدنية المكثفة للاعبى الفريق؛ استعداداً لمواجهة فريق النجمة اللبنانى فى البطولة العربية، وخضع مجموعة من اللاعبين لتدريبات جرى مكثف فى مضمار ملعب مختار التتش، ضمن برنامج الأحمال البدنية؛ لتجهيز الجميع للمباريات القادمة، حيث شملت المجموعة كلاً من: أحمد فتحى وحسام عاشور ووليد أزارو، وناصر ماهر ووليد سليمان، وسعد سمير وأحمد حمودى، وساليف كوليبالى وعلى معلول، وميدو جابر وهشام محمد، وهم اللاعبون الأساسيون الذين شاركوا فى مباراة الفريق الأخيرة أمام المصرى.

‎وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، على الاجتماع بكل من حسام عاشور، كابتن الفريق، ومحمد الشناوى حارس المرمى، وأحمد فتحى، مدافع الفريق، وذلك على هامش مران أمس، وطالبهم بالعمل على شحن المعنويات داخل الفريق، لتخطى المنافسات الصعبة المنتظرة محلياً وأفريقياً وعربياً.

سادت حالة من الغضب الشديد على الثنائى باسم على وأحمد علاء، لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، من قرار الجهاز الفنى باستبعادهما من قائمة الفريق للبطولة العربية، التى أرسلها النادى أمس الأول (الخميس)، استعداداً لمواجهة فريق النجمة اللبنانى بعد غدِ (الاثنين).

وفوجئ الثنائى باستبعادهما من قائمة البطولة العربية التى كانا يعتبرانها الفرصة الوحيدة والأمل لهما لإثبات وجودهما بعد استبعادهما من المباريات، وعدم القيد الأفريقى فى الفترة الأخيرة، وتجاهل الجهاز الفنى لهما بشكل كبير فى الفترة الأخيرة. ويسعى الثنائى لعقد جلسة خاصة مع الجهاز الفنى، خاصة الوافد الجديد أحمد علاء، لمعرفة موقفه وحسم مصيره من المشاركة مع الفريق هذا الموسم، والاستفسار عن مصيره، حيث يفكر اللاعب بجدية فى الرحيل، ولو على سبيل الإعارة، للمشاركة أساسياً، حيث يرى أن هذا الاستبعاد يعنى خروجه من الحسابات بشكل نهائى، وتتّجه النية داخل الجهاز الفنى للموافقة على إعارته بعد ضم ساليف كوليبالى.

فى السياق نفسه، جدّد أحمد ياسر ريان، طلبه الرحيل عن الفريق، بعد استبعاده هو الآخر من قائمة البطولة العربية، وينتظر أن يحسم اللاعب مصيره من بعض العروض التى تلقاها فى الفترة الأخيرة، سواء فى مصر، أو الجزائر، أو أحد أندية الدورى الهولندى، للرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل رغبته فى المشاركة وعدم الجلوس على دكة البدلاء، وهو الأمر الذى سيكون صعباً فى ظل استبعاده من القيد فى القائمة العربية ووجود الثنائى وليد أزارو وصلاح محسن.