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رسميا| كالديرون مديرا فنيا لنادي النجوم

اليوم PM 03:47
كتب: محمد السيسي
رسميا| كالديرون مديرا فنيا لنادي النجوم

كالديرون

عقد مجلس ادارة نادي النجوم لكرة القدم، اليوم السبت، اجتماعا مع الاسباني انطونيو كالديرون المدير الفني الجديد لتوقيع عقود تولي الفريق الاول لكرة القدم بالنادي.

واجتمع الاسباني انطونيو كالديرون المدير الفني الجديد مع باقي الجهاز الفني واللاعبين للتعرف عليهم وبدء الاستعداد لمباريات الدوري الممتاز المقبلة والتي ستكون أمام المقاولون العرب في الجولة الثالثة بالدوري.

ويتكون الجهاز الفني لفريق النجوم لكرة القدم من؛ انطونيو كالديرون مديرا فنيا، شادي الطويلة مشرفا على الفريق ، كريم حسن شحاته مديرا للكرة، علاء حسب الله مدربا عاما، ايليا داكوف مدربا مساعدا، ايهاب جلال مدربا لحراس المرمى، عمرو حجاج طبيبا، خالد الزناتي أخصائي علاج طبيعي، محمد بركات مخطط احمال وسيد امام وسعيد فتحي مدير اداري .

وكان علاء حسب الله المدرب العام قاد النجوم في أول مباراتين في الدوري الممتاز وتعادل فيهما أمام طلائع الجيش وسموحة بدون أهداف.

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