«كهربا وكاسونجو» يقودان هجوم الزمالك أمام القادسية

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس ، تشكيل فريقه لمباراة القادسية الكويتي ، في ذهاب دور ال 32 لدوري أبطال العرب ، والتي ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية في تمام السابعة مساء.

وجاء التشكيل كالتالي:

فى حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش.

فى خط الدفاع : أحمد ابو الفتوح - محمود حمدي الونش - محمود علاء - حازم امام.

فى خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز - إبراهيم حسن -يوسف اوباما.

فى خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا - كاسونجو.