«كهربا وكاسونجو» يقودان هجوم الزمالك أمام القادسية

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الزمالك
أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس ، تشكيل فريقه لمباراة القادسية الكويتي ، في ذهاب دور ال 32 لدوري أبطال العرب ، والتي ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية في تمام السابعة مساء.
وجاء التشكيل كالتالي:
فى حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش.
فى خط الدفاع : أحمد ابو الفتوح - محمود حمدي الونش - محمود علاء - حازم امام.
فى خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز - إبراهيم حسن -يوسف اوباما.
فى خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا - كاسونجو.
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