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أبرزهم محمد إبراهيم والنقاز.. استبعاد 7 لاعبين من الزمالك لمواجهة القادسية

اليوم PM 05:29
كتب: محمود فؤاد
أبرزهم محمد إبراهيم والنقاز.. استبعاد 7 لاعبين من الزمالك لمواجهة القادسية

محمد إبراهيم

قام السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك، باستبعاد كلا من محمد ابراهيم وعبدالله جمعة ومحمود عبد العاطي دونجا وعمر صلاح وبهاء مجدي وأحمد مدبولي وحمدي النقاز، من مواجهة الفارس الأبيض لفريق القادسية الكويتي بذهاب دور ال 32 لدوري ابطال العرب، والتي ستنطلق في السابعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويتواجد على دكة بدلاء الزمالك كلا من : عماد السيد في حراسة المرمى -محمد عبد الغني – فرجاني ساسي - محمد عنتر - محمد حسن – حميد أحداد -عمر السعيد

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