خاص| حارس القادسية: "زمالك أيه اللي بتقولوا عليه.. في مصر لا يوجد سوى الأهلي"

أكد حمد الخالدي حارس مرمى القادسية الكويتي أن الكرة المصرية لا يوجد فيها سوى الأهلي، مشددا أن المارد الأحمر فريق عملاق مع احترامي للزمالك.

وقال الخالدي في تصريحات خاصة للوطن سبورت:" زمالك أيه اللي بتقولوا عليه، في مصر لا يوجد سوى الأهلي".

وأضاف الخالدي:" الأهلي فريق عملاق ومعروف في العالم كله، مع إحترامي للزمالك".

ويحل القادسية ضيفا على الزمالك في ذهاب دور الـ32 من منافسات البطولة العربية خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب برج العرب في السابعة مساءً.