الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام القادسية في ذهاب البطولة العربية

انتهت مباراة الزمالك والقادسية الكويتي في ذهاب دور الـ32 بالبطولة العربية بالتعادل السلبي في لقاء متوسط المستوى من الفريقين لم يظهر فيه الأبيض بالشكل المنتظر خاصة بعد الفوز بخماسية على الاتحاد في الدوري الجولة الماضية وتقديم عرض قوي.

بدأت المباراة هادئة بشكل كبير مع الفريقين مع أفضلية بعض الشيء للزمالك من حيث السيطرة على الملعب والخطورة.

مع الدقيقة 14 راوغ يوسف أوباما لاعب الزمالك دفاع القادسية من اختراق رائع من ناحية اليسار لكنه سدد بغرابة بعيدا عن المرمى، على الجانب الآخر يحاول الفريق الكويتي امتصاص حماس لاعبي الأبيض.

من جديد ومع الدقيقة 17 يراوغ محمود كهربا دفاع القادسية لكن اللمسة الأخيرة تفتقد للدقة ويشتتها دفاع الفريق الكويتي.

حصل طارق حامد لاعب وسط الزمالك على إنذار من حكم اللقاء مهدي عبيد بسبب تعده الخشونة ضد لاعبي القادسية في الدقيقة 19.

في الدقيقة 25 يتصدى حارس القادسية لتسديدة قوية من محمود كهربا يبعدها خالد الرشيدي.

رد القادسية في الدقيقة 29 عن طريق رونالد أبعدها الونش لضربة ركنية، بعيدا عن مرمى الحارس محمود جنش.

هجمة خطيرة للزمالك في الدقيقة 32 داخل منطقة جزاء القادسية بعدد عدد من التمريرات داخل منطقة الجزاء يسدد إبراهيم حسن بكل قوة لكنها تمر لخارج المرمى ضربة ركنية.

مع الدقائق الأخيرة للشوط الأول واصل الزمالك سيطرته على مجريات اللقاء ووصل لمرمى القادسية المستسلم والمعتمد على المرتدات فقط، بأكثر من كرة خطيرة عن طريق العرضيات لكن كهربا أهدرها بغرابة.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بخطورة كبيرة للقادسية عن طريق رونالد الذي سدد من داخل منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بالعارضة وعادت للملعب في الدقيقة 46.

رد الزمالك عن طريق محمود عبدالعزيز لكن الكرة مرت بعيدة من محمود عبدالعزيز الذي سدد بعيدا عن مرمى القادسية في الدقيقةة 49.

مجددا وفي الدقيقة 52 يمنع خالد الرشيدي حارس القادسية تسديدة قوية لمحمود كهربا من ضربة حرة مباشرة ويحولها لضربة ركنية.

هدف جديد يضيع من الزمالك في الدقيقة 55 بعد تسديدة متقنة محمد كهربا داخل منطقة الجزاء يحولها الحارس ببراعة لضربة ركنية.

يتألق جنش في الدقيقة 59 ويمنع هدف مؤكد لرونالد لاعب القادسية ويمنع تسديدة خطيرة داخل منطقة الجزاء.

وشهدت الدقائق من 60 وحتى الـ70 نشاطا ملحوظا لفريق القادسية الكويتي بأداء مغاير للشوط الأول، واستطاع الفريق الكويتي الوصول لمرمى جنش في أكثر من كرة خطيرة فضلا عن سيطرته على الكرة بشكل كبير.

واصل القادسية الكويتي صحوته الهجومية في الوقت الذي يحاول فيه الزمالك استعادة زمام الأمور لتحقيق الفوز بعد مرور 80 دقيقة، بعدما دفع جروس بحميد حداد على حساب إبراهيم حسن ومحمد عنتر بديلا لكهربا، بالإضافة لخروج حازم إمام بدلا من فرجاني ساسي.

مع الدقيقة الثالثة من الـ5 دقائق الوقت بدل الضائع أهدر رونالد لاعب القادسية الكويتي هدف مؤكد من انفراد صريح بمرمى جنش لكنها سدد خارج المرمى، ليطلق حكم اللقاء صافرته معلنا انتهاء اللقاء بعدها بدقيقتين.