بالفيديو| «زملكاوي بيكلم نفسه ومشجع نام حزنا» بسبب التعادل مع القادسية الكويتي

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جمهور الزمالك
رصدت كاميرا مخرج مباراة الزمالك والقادسية الكويتي التي انتهت بالتعادل السلبي جانبا من ردود أفعال جماهير الأبيض الحزينة بسبب غياب الفوز.
كان الزمالك قد تعادل سلبيا مع القادسية الكويتي وفشل في إدراك الفوز في ذهاب دور الـ32 بالبطولة العربية اليوم السبت على ملعب برج العرب.
طفل نائم.. حسرة مشجعة.. مشجع يكلم نفسه.. زملكاوي يغط في نوم عميق..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١١ أغسطس ٢٠١٨
هذا هو حال جماهير #الزمالك في ظل استمرار التعادل السلبي مع #القادسية الكويتي#كأس_العرب_للأندية_الأبطال pic.twitter.com/dn3QWde02T
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