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القادسية الكويتي يرد على هجوم مرتضى منصور على حكم مباراة الزمالك

عاجل| بالفيديو.. مرتضى يهدد بانسحاب الزمالك من البطولة العربية ويهاجم الجميع بسبب الحكم

أمس PM 10:42
كتب: محمود فؤاد
عاجل| بالفيديو.. مرتضى يهدد بانسحاب الزمالك من البطولة العربية ويهاجم الجميع بسبب الحكم

مرتضى وتركي أل الشيخ

وجه مرتضى منصور رسالة لتركي أل الشيخ رئيس الاتحاد العربي بالانسحاب من البطولة العربية في حال استمرار التحكيم بهذا الوضع في البطولة العربية.

وقال مرتضى في تصريحاته للموقع الرسمي بالزمالك:" إذا استمر التحكيم بهذا الشكل السئ في البطولة العربية، سينسحب الزمالك من البطولة بالإضافة إلى العديد من الفرق".

وأضاف مرتضى:"حكم المباراة مستواه سيء للغاية وما فعله الجزائري في مباراة اليوم كان يدل على محاولته لهزيمة الزمالك، مستوى الحكم لا يصلح لإدارة مباراة لمركز شباب".

وانتقد المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك ، الاداء التحكيمى للحكم الجزائري الذى أدار مباراة ناديه أمام القادسية الكويتي بذهاب دور ال 32 للبطولة العربية ، والتي انتهت بالتعادل السلبي ، مشيرا بانه أسوء حكم قام بتحكيم مباريات للفارس الابيض ، وأنه أفسد المباراة بسبب العديد من القرارات العكسية له خلال شوطي اللقاء ، ولا يصلح أن يكون حكم الا فى مركز شباب.

وأشار رئيس الزمالك ، أن الحكم الجزائري تغاضى عن الكثير من الفاولات لمصلحة الزمالك ، في الوقت الذى قام باحتساب اخطاء وهميه للفريق الكويتي .

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