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القادسية الكويتي يرد على هجوم مرتضى منصور على حكم مباراة الزمالك

اليوم AM 12:06
كتب: أحمد موسى
القادسية الكويتي يرد على هجوم مرتضى منصور على حكم مباراة الزمالك

الزمالك والقادسية

رد زياد الشاطي المنسق الإعلامي لنادي القادسية الكويتي، على تصريحات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، التي هاجم فيها الحكم الجزائري الذي أدار مباراة الزمالك مع القادسية الكويتي في البطولة العربية، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وقال الشاطي في مداخلة هاتفية ببرنامج نجم الجماهير:" لا أعلم سبب هجوم رئيس الزمالك على الحكم الجزائري، الحكم قدم مباراة جيدة ولم يرتكب أي خطأ، بدليل عدم اعتراض أي من لاعببي الزمالك والقادسية".

وكان مرتضى منصور، قد هاجم الحكم الجزائري، مؤكدًا أنه أفسد المباراة بسبب العديد من القرارات العكسية له خلال شوطي اللقاء ، ولا يصلح إلا أن يكون حكم فى مركز شباب.

 

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