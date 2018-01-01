3 أسباب تجبر «كارتيرون» على تغيير تشكيل الأهلي أمام «النجمة»

نقلاً عن العدد الورقي

تأكد غياب السولية.. وسط الملعب صداع بسبب الترجى.. «صلاح والشيخ وحمودى» يقتربون من قيادة الهجوم والفريق يطير إلى الإسكندرية و«رحيل» غاضب من تجاهله

يتوجه فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، اليوم الأحد، فى الحادية عشرة صباحاً؛ للدخول فى معسكر مغلق لمدة ٢٤ ساعة، استعداداً لمواجهة فريق النجمة اللبنانى، فى المباراة المقرر إقامتها غداً الاثنين، ضمن مباريات دور الـ32 من البطولة العربية، حيث يغادر جميع اللاعبين المقيدين فى قائمة الفريق بالبطولة العربية.

ويخوض الفريق مرانه الأخير اليوم الأحد، فى السابعة مساءً، على الملعب الفرعى لبرج العرب، يضع خلاله الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، اللمسات النهائية على التشكيل لمواجهة النجمة بعد غد، حيث يدرس المدير الفنى إجراء عدة تغييرات لعدة أسباب، أولها وأهمها تجهيز جميع اللاعبين للمباريات المقبلة سواء فى بطولة الدورى العام، أو بطولة دورى أبطال أفريقيا، التى يخوض الفريق فيها مباريات حاسمة خلال الفترة المقبلة.

والسبب الثانى هو إخماد ثورة اللاعبين البدلاء فى الفريق والذين لا يشاركون فى المباريات منذ توليه المسئولية الفنية، وهو ما جعل هؤلاء اللاعبين أشبه بالقنبلة الموقوتة داخل الفريق، وثالث الأسباب هو المحافظة على القوام الأساسى، قبل موقعة الترجى التونسى المقررة الجمعة المقبل.

ويأتى أبرز اللاعبين الذين يفكر الجهاز الفنى الدفع بهم، شريف إكرامى على حساب محمد الشناوى فى حراسة المرمى بعد طلب الحارس الدولى الحصول على الفرصة على غرار الموسم الماضى الذى شهدت خلاله منافسات البطولة العربية مشاركة محمد الشناوى حين كان بديلاً، ويأتى ذلك على الرغم من خروج إكرامى من مران الفريق أمس بسبب الدوار، بجانب صلاح محسن الذى لم يحصل على الفرصة الكاملة خلال المباريات الأخيرة، ونفس الأمر لأحمد حمودى وأحمد الشيخ ومحاولة منحهما فرصة المشاركة ولو جزءاً فى مباراة الغد.

كما يدرس الجهاز الفنى الدفع بأيمن أشرف من بداية المباراة فى مركز الظهير الأيسر وإراحة على معلول، فضلاً عن عودة محمد هانى على أن يشارك أحمد فتحى فى الوسط بجوار حسام عاشور لتجهيزه لموقعة الترجى التونسى، خاصة فى ظل غياب عاشور عن اللقاء الأفريقى، فى الوقت الذى يتم حالياً تجهيز عمرو السولية لموقعة رادس، بعد تأكد غيابه عن لقاء النجمة اللبنانى فى البطولة العربية، ووفقاً للجهاز الطبى، أن اللاعب لم يتعاف بشكل جيد، وتم استبعاده من المباراة خشية تفاقم الإصابة.

فيما شهد مران الأمس، تخصيص الجهاز الفنى للفريق فى نهاية مران الأمس، فقرة للتدريب على الكرات العرضية، وشارك فى هذه الفقرة اللاعبون ميدو جابر ومؤمن زكريا ومحمد هانى، وأحمد فتحى ووليد أزارو وصلاح محسن، ومروان محسن وأحمد الشيخ، وعمرو جمال إسلام محارب وأحمد ياسر.

من جانب آخر، سيطرت حالة من الغضب الشديد على صبرى رحيل، ظهير أيسر الفريق، بسبب التجاهل الشديد من جانب الجهاز الفنى من بداية الموسم، وعدم مشاركته فى أى مباراة رسمية حتى الآن، رغم التأكيدات على أنه سيكون أحد الخيارات المهمة للجهاز الفنى قبل انطلاق الموسم.

وينتظر «رحيل» وعود الجهاز الفنى بالدفع به فى مباريات البطولة العربية ومباريات الدوى المقبلة، ومنحه الفرصة كاملة.