الشوط الأول.. الإسماعيلي يتقدم على الكويت الكويتي بقدم الشامي

انتهى الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي والكويت الكويتي، في إطار منافسات دور الـ 32 من البطولة العربية، بتقدم الدراويش بهدف نظيف.

وأحرز محمد الشامي هدف الإسماعيلي الوحيد في المباراة بطريقة رائعة، بعدما وضعها من فوق الحارس في الدقيقة 34.

وشهد الشوط الأول خروج محمود المتولي مدافع الفريق للإصابة وحل بدلا منه محمد مجدي.