عاجل| إخلاء سبيل "أبو رجيلة" بكفالة 10 آلاف جنيه

اخلت نيابة الأموال العامة العليا بالتجمع الخامس سبيل رحاب أبورجيلة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بكفالة 10 آلاف جنيه.

وخضع رحاب ابو رجيلة، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق لجلسة سماع أقوال بنيابة الأموال العامة العليا بالتجمع الخامس بشأن البلاغ الخاص بفتح حسابات شخصية وايداع اموال النادى بها والاتجار في العملة.

وكانت النيابة قد حققت في بلاغ ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، الذى تقدم به منذ شهور، للتحقيق فى وجود اتجار بالعملة داخل نادى الزمالك من عدمه، فى ظل تحويل أموال النادى بالعملات الأجنبية من الحساب الشخصى، الذى فتحه هانى زادة، إلى خزانة النادى.