بعد إخلاء سبيل أبورجيلة.. 6 اتهامات تواجه مجلس الزمالك من «الأموال العامة»

خضع رحاب أبو رجيلة عضو مجلس إدارة الزمالك للتحقيق من قبل نيابة الأموال العامة العليا اليوم في البلاغ المقدم من ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق بفتح حسابات بنكية شخصية وإيداع أموال النادى بها والإتجار في العملة.

وقررت النيابة إخلاء سبيل أبو رجيلة بكفالة قدرها 10 ألاف جنيه، ما يعني أنه تم توجيه اتهامات لعضو المجلس السابق للنادي الأبيض في تلك القضية.

كان عدد من أعضاء المجلس السابق قد خضعوا للتحقيق من قبل وهم أحمد سليمان وشريف منير حسن ومصطفى سيف العماري ومصطفى عبد الخالق، إلا أنهم لم يتم توجيه أى اتهام لهم.

ووفقا لمصدر قضائي فإن هناك ستة اتهامات في هذه القضية وهي:

1- الاتجار في العملة.

2- فتح حسابات باسم أشخاص.

3- إيداع أموال النادى بحسابات شخصية.

4- تربيح الغير من أموال النادي.

5- الإضرار العمدى بأموال النادى.

6- تعريض المال العام للخطر.

وينتظر أن يحضر بقية أعضاء المجلس لنيابة الأموال العامة تواليا، حيث تم استدعاء حازم ياسين أمين الصندوق للخضوع للتحقيق يوم الأربعاء المقبل، بعدما كان قد اعتذر من قبل لأسباب صحية، وتترقب النيابة وصول هاني زادة عضو المجلس لاستدعاءه للتحقيق معه في القضية.

كانت لجنة من وزارة الشباب والرياضة قد أشرفت على النادي ماليا خلال الفترة الماضية، بقرار من نيابة الأموال العامة العليا، وقامت برفع الحجز من على حسابات الزمالك بعد تسوية قضايا الحجزعلى النادي، كما تم جرد كل الأوراق المالية الخاصة بالنادي، في إطار سير التحقيقات.

وتواصل النيابة خلال الأيام القادمة التحقيق فى القضية والتى بدأته قبل عدة أشهر وتضمن حبس محمد أبو طالب أمين خزينة الزمالك ومحمد الشهاوى المدير المالى السابق على ذمة التحقيقات بعد توجيه اتهام لهما يتعلق بتغيير العملة بالمخالفة للقانون.

وكانت محكمة الجنح قد رفضت أول أمس الأحد استئناف قرار الحبس الصادر بحق محمد أبو طالب امين خزينة الزمالك والذى تقدم به دفاعه وقررت استمرار حبسه على ذمة التحقيق كما كانت النيابة قد حققت أيضا في بلاغ ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك الأسبق، الذى تقدم به منذ شهور للتحقيق فى وجود اتجار بالعملة داخل نادى الزمالك فى ظل تحويل أموال النادى بالعملات الأجنبية من الحساب الشخصى، الذى فتحه هانى زادة، إلى خزانة النادى.

وأعلن مرتضى منصور رئيس النادي أن مجلسه لم يتورط في أى مخالفات مالية، بدليل أنه لم يتم توجيه أى اتهام لأعضاء المجلس، قبل أن توجه النيابة اتهامات اليوم لأبورجيلة الذي كان عضوا في المجلس الأبيض قبل أن يرحل بعد الانتخابات الأخيرة.