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10دقائق| سيطرة أهلاوية في بداية اللقاء.. وحذر من النجمة

اليوم PM 08:12
كتب: حسين غريب
10دقائق| سيطرة أهلاوية في بداية اللقاء.. وحذر من النجمة

الأهلي

مرت 10 دقائق من زمن مباراة الأهلي والنجمة اللبناني ولازال التعادل السلبي يسيطر على نتيجة اللقاء خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب برج العرب في إطار دور الـ32 من منافسات البطولة العربية.

وضغط الأهلي مع بداية اللقاء من أجل إحراز هدف مبكر يربك حسابات النجمة وسط تراجع من جانب الضيوف للخط الخلفي.

ويلتقي الأهلي أمام النجمة اللبناني، في الثامنة مساء اليوم في دور الـ32 بالبطولة العربية على استاد الجيش ببرج العرب، ويأمل الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأحمر على الاستمرار في الانتصارات، بعد تحقيق الفوز على المصري بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء الماضي، في الجولة الثانية من مسابقة الدوري العام.

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