الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

مدرب النجمة اللبناني: نستحق التعادل أمام الأهلي.. ومباراة العودة أصعب

لاعب النجمة: "الوضع سيتغير أمام الأهلي في مباراة الإياب"

محمد الشناوي: غياب التوفيق وراء التعادل أمام النجمة

حسام حسن يستعين بوادي دجلة للتعرف على مفاتيح بتروجت

20دقيقة| مروان محسن يهدد مرمى النجمة

اليوم PM 08:23
كتب: حسين غريب
20دقيقة| مروان محسن يهدد مرمى النجمة

الأهلي

مرت 20 دقيقة من زمن مباراة الأهلي والنجمة اللبناني ولازال التعادل السلبي يسيطر على نتيجة اللقاء خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب برج العرب في إطار دور الـ32 من منافسات البطولة العربية.

وضغط الأهلي مع بداية اللقاء من أجل إحراز هدف مبكر يربك حسابات النجمة وسط تراجع من جانب الضيوف للخط الخلفي.

وفي الدقيقة 15 أرسل حسام عاشور تمريرة طولية من عمق الملعب لوليد سليمان ليمررها برأسه لمروان محسن ليسددها خلفية مزدوجة إلا أن الحارس اللبناني تصدى لتصويبته بنجاح.

وواصل فريق النجمة تراجعه للخلف مع الاعتماد على الهجمات المرتدة مستغلا سرعات على الحاج في الخط الأمامي.

ويلتقي الأهلي أمام النجمة اللبناني، في الثامنة مساء اليوم في دور الـ32 بالبطولة العربية على استاد الجيش ببرج العرب، ويأمل الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأحمر على الاستمرار في الانتصارات، بعد تحقيق الفوز على المصري بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء الماضي، في الجولة الثانية من مسابقة الدوري العام.

أخبار متعلقة

رسمياً ..الأهلي يواجه سموحة باستاد الجيش بالسويس

رسمياً ..الأهلي يواجه سموحة باستاد الجيش بالسويس
الأهلي يتحرك إلى استاد الجيش بالسويس استعدادا للمقاصة

الأهلي يتحرك إلى استاد الجيش بالسويس استعدادا للمقاصة

الهلال السعودي يخوض تدريبه الرئيسي غدا على استاد الجيش ببرج العرب

يؤدي الفريق الكروي الأول بنادي الهلال السعودي مرانه الرئيسي غدا السبت على ملعب استاد الجيش المصري

مدير أمن السويس يعاين استاد الجيش قبل موقعة الأهلي والمقاصة

حرص محمد جاد، مدير أمن السويس على حضور استاد الجيش بالسويس، لتفقد الأوضاع بين الأهلي ومصر المقاصة.

أخبار قد تعجبك

غضب فى الزمالك بسبب الانتقادات العلنية من «مرتضى».. و«جروس» يفرض شخصيته

استطلاع رأى

  • الجزيرة الإماراتي

    الجزيرة الإماراتي

  • 1

    :

    2

    05:45 PM

    البطولة العربية
  • النصر السعودي

    النصر السعودي

  • الأهلي

    الأهلي

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    البطولة العربية
  • النجمة اللبناني

    النجمة اللبناني

الأكثر قراءة

عاجل| بالفيديو.. مرتضى يهدد بانسحاب الزمالك من البطولة العربية ويهاجم الجميع بسبب الحكم

القادسية الكويتي يرد على هجوم مرتضى منصور على حكم مباراة الزمالك

عاجل| بالفيديو.. الشرطة الإنجليزية تخاطب ليفربول بسبب محمد صلاح
سارة عصام: أنا زى «صلاح وحجازى» فى بلاد الإنجليز وحلمى مزاملة ميسى