30دقيقة| التعادل السلبي مستمر بين الأهلي والنجمة

مرت 30 دقيقة من زمن مباراة الأهلي والنجمة اللبناني ولازال التعادل السلبي يسيطر على نتيجة اللقاء خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب برج العرب في إطار دور الـ32 من منافسات البطولة العربية.

وضغط الأهلي مع بداية اللقاء من أجل إحراز هدف مبكر يربك حسابات النجمة وسط تراجع من جانب الضيوف للخط الخلفي.

وفي الدقيقة 15 أرسل حسام عاشور تمريرة طولية من عمق الملعب لوليد سليمان ليمررها برأسه لمروان محسن ليسددها خلفية مزدوجة إلا أن الحارس اللبناني تصدى لتصويبته بنجاح.

وواصل فريق النجمة تراجعه للخلف مع الاعتماد على الهجمات المرتدة مستغلا سرعات اللاعب على الحاج في الخط الأمامي.

وفي الدقيقة 26 أرسل وليد سليمان تمريرة طولية داخل منطقة الجزاء لتمر الكرة من أمام مؤمن زكريا.

وعنف حكم المباراة المغربي أيمن أشرف بعد تدخله القوي على لاعب النجمة اللبناني.

ويلتقي الأهلي أمام النجمة اللبناني، في الثامنة مساء اليوم في دور الـ32 بالبطولة العربية على استاد الجيش ببرج العرب، ويأمل الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأحمر على الاستمرار في الانتصارات، بعد تحقيق الفوز على المصري بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء الماضي، في الجولة الثانية من مسابقة الدوري العام.