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شوط أول سلبي بين الأهلي والنجمة في البطولة العربية

اليوم PM 08:49
كتب: حسين غريب
شوط أول سلبي بين الأهلي والنجمة في البطولة العربية

الأهلي

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والنجمة اللبناني ولازال التعادل السلبي يسيطر على نتيجة اللقاء خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب برج العرب في إطار دور الـ32 من منافسات البطولة العربية.

وسيطر الأهلي على مجريات الشوط الأول وسط تراجع من جانب النجمة اللبناني للخط الخلفي.

وأهدر مروان محسن فرصة التقدم للأهلي في الدقيقة 15 عن طريق مروان محسن، قبل أن يسدد وليد سليمان تصويبة صاروخية في القائم الأيمن من ركلة حرة.

 

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