الأهلي يتعثر أمام النجمة في أول مواجهاته بالبطولة العربية

تعادل فريق النادي الأهلي مع ضيفه النجمة اللبناني سلبياً، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية.

وضغط الأهلي مع بداية اللقاء من أجل إحراز هدف مبكر يربك حسابات النجمة وسط تراجع من جانب الضيوف للخط الخلفي.

وفي الدقيقة 15 أرسل حسام عاشور تمريرة طولية من عمق الملعب لوليد سليمان ليمررها برأسه لمروان محسن ليسددها خلفية مزدوجة إلا أن الحارس اللبناني تصدى لتصويبته بنجاح.

وواصل فريق النجمة تراجعه للخلف مع الاعتماد على الهجمات المرتدة مستغلا سرعات على الحاج في الخط الأمامي.

ويلتقي الأهلي أمام النجمة اللبناني، في الثامنة مساء اليوم في دور الـ32 بالبطولة العربية على استاد الجيش ببرج العرب، ويأمل الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأحمر على الاستمرار في الانتصارات، بعد تحقيق الفوز على المصري بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء الماضي، في الجولة الثانية من مسابقة الدوري العام.

وفي الدقيقة 26 أرسل وليد سليمان تمريرة طولية داخل منطقة الجزاء لتمر الكرة من أمام مؤمن زكريا.

وعنف حكم المباراة المغربي أيمن أشرف بعد تدخله القوي على لاعب النجمة اللبناني.

واصل الفريق الأهلاوي فرض سيطرته على وسط الملعب، وذلك أمام حالة من التراجع الدفاعي الكبير للاعبي النجمة، ولم يقم الفريق اللبناني سوى ببعض الهجمات على استحياء، والتي لم تكن لها أي خطورة تذكر على الفريق الأحمر.

وفي الدقيقة 57 سدد علي بيزي لاعب فريق النجمة اللبناني كرة خطيرة من على حدود منطقة جزاء الأهلي علت عارضة حارس مرماه شريف إكرامي.

في الدقيقة 61 أجرى الفرنسي باتريس كارتيرون أول تغييرات الأهلي بنزول ميدو جابر على حساب مؤمن زكريا، في المقابل وبنفس الدقيقة أجرى فريق النجمة اللبناني تغييره الأول بنزول أكرم مغربي محل علي سلمان.

استمرت سيطرة الفريق الأحمر الكبيرة على المباراة دون أي خطورة تذكر من جانب لاعبي النجمة اللبناني على مرمى شريف إكرامي حارس الأهلي.

وفي الدقيقة 66 سدد ميدو جابر كرة قوية داخل منطقة جزاء النجمة علت عارضت الفريق اللبناني، ومرت إلى خارج أرض الملعب بسلام.

وفي الدقيقة 70 أجرى الأهلي ثاني تغييراته بنزول أحمد حمودي بدلاً من أحمد حمدي.

في الدقيقة 71 أجرى فريق النجمة اللبناني ثاني تغييراته بنزول حسن علاء على حساب علي الحاج.

واستمرت السيطرة الأهلاوي على اللقاء دون أي خطورة من لاعبي النجمة الذين التزموا بدفاع المنطقة وتأمين مرمى فريقهم بأقصى جهد ممكن أملاً في تحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق الأحمر.

وفي الدقيقة 75 أضاع مهاجم الفريق الأحمر مروان محسن أسهل فرص المباراة عند سدد رأسية قوية على مرمى النجمة اللبناني مرت فوق العارضة إلى خارج أرض الملعب.

وفي الدقيقة 85 حل مهاجم الأحمر صلاح محسن بديلاً للاعب وسط الفريق الأهلاوي حسام عاشور.

وفي الدقيقة سدد حمودي كرة خطيرة من داخل منطقة جزاء النجمة مرت بجوار القائم الأيسر لحارس مرمى الفريق اللبناني.