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الزمالك يهدد بالانسحاب من الدوري من جديد

اليوم PM 12:05
كتب: محمود فؤاد
الزمالك يهدد بالانسحاب من الدوري من جديد

فريق الزمالك

 كشف رئيس نادى الزمالك، عن وجود 230 مليون جنيه فائض بالميزانية البیضاء وذلك بالمستندات.

وهدد رئيس القلعة البيضاء، بالانسحاب من مسابقة الدورى بسبب الاتهامات التى يتم توجيهها لمجلس إدارته، مشددا على أنه قد یحدث إضراب عام بالنادی یوم الخمیس وهو نفس یوم لقاء مصر المقاصة.

وتابع" وجهت إلينا العديد من الاتهامات، التي ورطنا فيها ممدوح عباس، رئيس النادى الأسبق، وأنتظر قرارًا رادعًا من الجهات المسؤولة، ويتم اتهامي بالإضرار بأموال ممدوح عباس، والجميع يستهدف فض حسابات شخصية، والمسؤولون يعرفون أسماء المتسببين في ذلك، وأناشد وزير العدل بالتحقيق في هذا الأمر.

وأضاف" الزمالك مطالب بتسديد ملايين الجنيهات ومهدد بخصم نقاط بسبب المستحقات المتأخرة للاعبين سابقين فى عهد ممدوح عباس واللاعبون يخشون عدم تقاضي رواتبهم بسبب تلك الأزمات.

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