عاجل| استدعاء ثنائى مجلس الزمالك السابق للتحقيق فى قضية أموال النادى

قالت مصادر ذات صلة بملف تحقيقات أموال نادى الزمالك، أن نيابة الأموال العامة العليا قررت استدعاء عضوى مجلس الزمالك السابقين، شرف منير حسن، ومصطفى سيف العمارى لجلسة تحقيق وسماع أقوال فى قضية أموال الزمالك، وحددت لهما جلسة الأحد القادم.

وكانت النيابة قد حققت في بلاغ ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، الذى تقدم به منذ شهور، للتحقيق فى وجود اتجار بالعملة داخل نادى الزمالك من عدمه، فى ظل تحويل أموال النادى بالعملات الأجنبية من الحساب الشخصى، الذى فتحه هانى زادة، إلى خزانة النادى.