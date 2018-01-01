كارتيرون يطلب تدعيم الأهلي بصفقتين في يناير

طلب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، من لجنة الكرة التى يترأسها محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، التعاقد مع لاعبان جديدان خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وحدد المدير الفني، مطالبه بالتعاقد مع صفقتين، الأول لاعب وسط مدافع "هاف ديفيندر" بمواصفات دفاعية قوية، فى ظل النقص الذي يشعر به المدرب فى هذا المركز، خاصة في حال غياب حسام عاشور لاعب الوسط، كما هو الحال قبل مباراة الترجي التونسي.

والثاني هو لاعب في الخط الهجومي، ليكون بديلا للثنائي وليد سليمان ومؤمن زكريا، خاصة في ظل كِبر سن الأول، وتراجع مستوى الثاني بشدة في الفترة الأخيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي، في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها يوم الجمعة المقبل، على ملعب رادس بتونس.