علاء عبدالعال يعلن تشكيل الداخلية لمواجهة الإنتاج الحربي

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الداخلية
أعلن علاء عبدالعال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية عن تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
محمد صبحي، إيمانويل إيجيبتور، إبراهيم أبواليزيد، حسين رجب، سعيدو سمبوري، إسلام جابر، مصطفى عزالدين، محمود شديد، جوهان لينون، أحمد صابر، أحمد بحبح.
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