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علاء عبدالعال يعلن تشكيل الداخلية لمواجهة الإنتاج الحربي

اليوم PM 03:38
كتب: إسلام حجازي
علاء عبدالعال يعلن تشكيل الداخلية لمواجهة الإنتاج الحربي

الداخلية

أعلن علاء عبدالعال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية عن تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

محمد صبحي، إيمانويل إيجيبتور، إبراهيم أبواليزيد، حسين رجب، سعيدو سمبوري، إسلام جابر، مصطفى عزالدين، محمود شديد، جوهان لينون، أحمد صابر، أحمد بحبح.

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