عاجل| إخلاء سبيل نائب رئيس الزمالك بضمان وظيفته

قالت مصادر ذات صلة بملف تحقيقات قضية أموال نادي الزمالك، إن "النيابة قررت قبل قليل، إخلاء سبيل المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة النادي بضمان وظيفته".

واستمعت النيابة منذ صباح اليوم لأقوال "جلال" في الوقائع المتعلقة بتغير العملة ووضع أموال نادي الزمالك في حساب شخصي باسم هاني زادة عضو المجلس بعد أن وافق المجلس الخاص بمجلس الدولة الذي يعمل به نائب رئيس الزمالك على سماع أقواله في التحقيقات التي تباشرها نيابة الأموال العامة العليا.