ننشر صورة نائب رئيس الزمالك بعد إخلاء سبيله من النيابة

ينشر "الوطن سبورت" صورة للمستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك بعد انتهاء جلسة التحقيق معه بنيابة الأموال العامة بشأن أزمة حسابات نادي الزمالك.

يذكر أن النيابة قررت قبل قليل، إخلاء سبيل المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة النادي بضمان وظيفته".

واستمعت النيابة منذ صباح اليوم لأقوال "جلال" في الوقائع المتعلقة بتغير العملة ووضع أموال نادي الزمالك في حساب شخصي باسم هاني زادة عضو المجلس بعد أن وافق المجلس الخاص بمجلس الدولة الذي يعمل به نائب رئيس الزمالك على سماع أقواله في التحقيقات التي تباشرها نيابة الأموال العامة العليا.